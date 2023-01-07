Balıkesir Büyükşehir çevreciliğin kitabını yazdı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kepsut İlçesi’ne kurduğu Biyolojik Arıtma Prosesli Atık Su Arıtma Tesisi’nin açılışını gerçekleştirdi.BALIKESİR (İGFA) - Tesisin arıttığı suyun tarımsal sulama kriterlerine uygun olması ve akvaryum balığının dahi suda yaşayabilmesi, tesisin çevreciliğini ön plana çıkardı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Kepsut’ta devreye aldığı ileri biyolojik arıtma prosesli atık su arıtma tesisinin açılışı gerçekleştirildi. İleri biyolojik arıtma tesisinin farklı bir prosesi olan Sabit Film Entegre Aktif Çamur Sistemine (IFAS) sahip olan; 22 bin kişi ve 3 bin 300 metreküp/gün kapasiteli olarak inşa edilen tesiste atık sular bitkiler vasıtasıyla arıtılacak. Tarımsal sulama kriterlerine uygun bir şekilde arıtılarak geri kazanılacak sular, Kepsut’un tarım arazilerinin sulanmasında kullanılacak.

24 OLAN TESİS SAYISI, 45’E ÇIKIYOR

Suya sahip çıkmak için öncelikle atık suların iyi yönetilmesi gerektiğini vurgulayan BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, BASKİ’nin 2019’a kadar 24 atık su arıtma tesisiyle şehre hizmet verdiğini belirterek “Yücel Başkanımız göreve geldiğinde, şehirde atık su sorunu kalmamasına yönelik talimat verdi. 2019’dan bu yana yapmış olduğumuz ve yapacağımız yatırımlarla; 45 atık su arıtma tesisiyle 2,5 milyon insana hizmet edebilecek kapasiteye ulaşan bir arıtma tesisi ağına sahip olacağız” dedi. İzzet Günal; Sındırgı, Savaştepe ve Susurluk’ta yapılan arıtma tesislerin