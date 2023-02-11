Balıkesir Bandırma'da yardım zinciri

Bandırma, deprem felaketinin yaralarını sarmak için seferber oldu. Vatandaşlar, Bandırma Belediyesi’nin koordinesinde eşi görülmemiş bir yardım zinciri oluşturdu.BALIKESİR (İGFA) - Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Balıkesir Bandırma büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Balıkesir'in Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, deprem felaketinin yaşandığı ilk gün Bandırma’da yaşayan vatandaşlara seslenerek yardımlaşma çağrısında bulundu. Bunun üzerine bütün ilçe tam anlamıyla kenetlendi. Deprem bölgesine yardım ulaştırabilmek için seferber olan vatandaşlar yardım toplama noktalarına akın etti.

Bandırma Belediyesi, deprem felaketinin meydana geldiği ilk saatlerde hiç vakit kaybetmeden acil olarak toplandı. Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, aynı günün sabahı ilçede iki yardım toplama noktası belirlediklerini duyurdu. Bunun üzerine tek yürek olan vatandaşlar deprem mağdurları için akın akın yardım getirmeye başladı. Felaketin ilk gününden itibaren her gün, sabah erken saatlerden gece yarılarına dek toplanan yardımlar, olabilecek en hızlı şekilde deprem bölgelerine gönderildi. Ekipler sevkiyat için 24 saat aralıksız çalıştı. Depremzedelerin ihtiyaç duyduğu yiyecek, içecek, giyinme, barınma, tıbbi malzeme ve benzeri yüzleri çeşit ihtiyaç malzemesi bölgeye gönderildi.

Bandırma’dan toplam 21 tır afet bölgelerinden Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş’a gönderildi. Bir askeri kargo uçağına da yardım malzemesi desteği sağlandı. Bandırma Belediyesi, kendi personelinden oluşan 32 kişilik arama kurtarma ekibini Hatay’a gönderirken şu an Osmaniye’de bulunan 911 Arama Kurtarma Derneği’ne ve Hatay’da bulunan Bandırma Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği’ne de ayrıca destek verdi. Bandırma da faaliyet gösteren esnaflardan oluşan gönüllü yardım ekibine de Bandırma Belediyesi tarafından 2 otobüs tahsis edilerek ulaşım ve malzeme desteği sağlandı. Bandırma Belediyesi’nin Bandırmaspor’a tahsis ettiği 1 otobüs yardım malzemeleriyle birlikte Hatay’a yollandı ve Bandırmaspor Taraftarlar Derneği üyelerinden oluşan gönüllü bir gruba ise Malatya’da yardım faaliyetlerinde bulunabilmeleri için ulaşım ve malzeme desteği verildi.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun yaptığı açıklamada, “Çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. Aynı bölgede 9 saat arayla 7’nin üzerinde iki deprem meydana geldi. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kurtarma çalışmaları devam ederken diğer yandan da afet bölgesine acil olarak yardım ulaştırılması gerekiyordu. Bu nedenle hiç vakit kaybetmeden bir yardım kampanyası başlattık. Vatandaşlarımız bu yardım kampanyasına olağanüstü bir ilgi gösterdi. Allah her birinden razı olsun,” dedi.