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Balıkesir Ayvalık'ta 'Mübadele Zeytinliği'ne ilk fidanlar

GÜNDEM 27.11.2022, 10:40
Balıkesir Ayvalık'ta 'Mübadele Zeytinliği'ne ilk fidanlar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 'Dünya Zeytin Ağacı Günü' dolayısıyla etkinlik düzenlendi.BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’ta ve ülke genelinde ekmeğini bu sektörden kazanan herkesin ‘Dünya Zeytin Ağacı Günü’nü kutladı.

UNESCO tarafından zeytin ağacını korumak, sembolize ettiği barış, akıl ve uyum değerlerini teşvik etmek amacıyla her yıl, 26 Kasım, “Dünya Zeytin AğacıGünü’ olarak kabul edildi. Bu yıl da 26 Kasım Dünya Zeytin Ağacı Günü’nde Mübadele’nin 100. yılı anma etkinlikleri kapsamında Mübadele Zeytinliği’nin ilk zeytin fidanları toprakla buluştu.

Başkan Ergin, ''Böylesine değerli bir hatıra zeytinliğinin oluşmasında emeği geçen Ayvalık Kent Konseyi Giritliler Derneği, Tema Vakfı Ayvalık Şubesi’ne teşekkür ederim'' dedi.

Belediye Başkan Mesut Ergin, zeytin ağaçlarının bu topraklarda hep var olduğunu ve hep var olacağını söyledi. Ergin, “Zeytin ve zeytinyağı Türkiye’de milli kültür ürünü olarak kabulediliyor. Kuzey Ege Bölgesi’ndeki zeytinyağları hem yurt içinde hem yurt dışında farklı bir öneme sahip. Avrupa Birliği tarafından tescillenmek üzere başvuru yapan yüzlerce ürün arasından ilk 20’ye girebilen ilk ve tek zeytinyağı Ayvalık Zeytinyağı oldu. Dünyanın en kaliteli ve lezzetli zeytinyağı Ayvalık’ta üretiliyor. Ayvalık’ta zeytin özel bir önem taşımaktadır. Ayvalık; zeytin ve zeytinyağı demektir. Bu nedenle Dünya Zeytin Ağacı Günü Ayvalık için çok değerlidir. Dünya Zeytin Ağacı Günümüz kutlu olsun" diye konuştu.

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