Balıkesir Ayvalık'a gaz için ilk kazma

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Ayvalık’a doğalgaz için ilk kazmanın vurulduğu müjdesini verdi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’in her ilçesini doğalgaz ile buluşturmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Milletvekili Mustafa Canbey, Ayvalık’a verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerine dikkati çekerek, takip edilen her işi sonuçlandırdıklarını söyledi.

Her adımını sabırla ve istikrarla takip ettiğimiz Ayvalık ilçemize doğalgaz projesi konusunda önemli bir aşamayı geride bıraktıklarını belirten Milletvekili Canbey, "Ayvalık'a doğalgaz için ilk kazma bugün vuruldu ve kazı çalışmalarına başlandı. İnşallah ilçemizi en yakın zamanda doğalgaz konforu ile buluşturacağız. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sürecin başından sonuna takipçisi olduklarının altını çizerek, doğalgazın rahatlığını ve konforunu Ayvalık’lı hemşehrilerimizle en yakın zamanda buluşturacaklarının altını çizen Canbey; “AK Parti olarak hizmet siyaseti yapıyoruz. İcraat siyaseti yapıyoruz. Balıkesir’in her köşesinde iz bırakan projelere imza atıyoruz. Projeler tamamlanıp milletimizin hizmetine sunduğumuzda bulduğumuz huzuru hiçbir şeyde bulamıyoruz. Biz bu milletin hizmetkarıyız.” ifadelerini kullandı.