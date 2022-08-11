Balıkçılık OSB Malatya'ya değer katacak

Malatya’da 'Tarıma Dayalı Su Ürünleri Yetiştiriciliği OSB' kuruluyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte ilimizde kurulması planlanan Tarıma Dayalı Su Ürünleri Yetiştiriciliği Organize Sanayi Bölgesi hakkında Arguvan ilçesinde incelemelerde bulundular.

İnceleme gezisine Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Tarım İl Müdürü Tahir Macit, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı ile balık üreticileri de katıldı.

Arguvan’da bulunan bir balık çiftliğinde Balıkçılık Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bilgiler veren Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya'nın iç sularda yapılan balık üretiminde Türkiye'nin ikinci sırasında yer aldığına dikkati çekerek, "Potansiyelinin de çok azını kullanıyor. Bu kullandığı düşük potansiyel bile 77 milyon Euro'lukbir ihracat kapasitesi sağlıyor, 8 bin 700 ton balık üretiminde. Şu andaki müracaatlar bu 8 bin 700 tona 12 bin ton daha ilave çok kısa bir süre içerisinde ekleyecek" dedi.

Vali Şahin, "Hedefimiz yapacağımız OSB ve diğer faaliyetlerle beraber bu 77 milyon Euro'yu çok kısa bir süre içerisinde öncelikle 2-3-5 katına, en sonunda da 10 katına çıkarabilmek” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise yaptığı konuşmada, 51 aktif yatırımcının varlığına dikkati çekerek, "OSB'ler kurulduğunda bu yatırımcılar daha da artacak. Dolayısıyla beraber hareket etmeleri ile birlikte yem temini, hem işleyecek tesisin soğuk hava depolarının bir bütün içerisinde değerlendirerek, maliyetleri düşürülerek, dünya ile rekabet edebilme amacı taşımaktadır. Bunun altyapısını da tabii ki Malatya Büyükşehir Belediyemiz hazırlıyor. Ben bu konuda emek veren herkese teşekkür diyorum” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Türkiye'de ilk balıkçılık Organize Sanayi Bölgesi olması ve bunun için bin 100 dönümlük bir alanın ihdas edilmiş olması dolayısıyla burasının şu anda mevcut kapasitesinin yüzde 10'unu kullandığını düşünüp ve bundan da 77 milyon Euro'luk bir ihracat gerçekleştirdiklerini düşünüldüğünde, Malatya'ya yaklaşık 1 milyar Euro gibi büyük oranda bir katma değer sağlayacağını söyledi. Başkan Gürkan, soğuk hava depolarının yapabileceği işletme tesislerin yapılacağı yerlerin de sağlıklı bir ulaşım arterine kavuşması noktasında çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.