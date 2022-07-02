BAL-GÖÇ Kongresi öncesi önemli gelişme

BAL-GÖÇ Kongresi öncesi başkan adayları Doç. Dr. Kader Özlem ve Mühendis Hasan Öztürk, mavi- kırmızı ortak liste ile seçime girme kararı aldı.BURSA (İGFA) - Özlem ve Öztürk dernek üyelerine hitaben “Bu camianın geleceğine sahip çıkınız” diyerek ortak bir açıklamaya imza attı. Özlem ve Öztürk şu ifadelere yer verdi: "3 Temmuz 2022 Pazar günü Yıldırım Belediyesi Yunusemre Spor Kompleksinde saat 11.00’de başlayacak olan BAL-GÖÇ kongresine katılınız. Bu camianın geleceğine sahip çıkınız. Bizler; adı kadar güçlü Bal-Göç için, bu camiayı yeniden ayağa kaldırmak için bizler üzerimize düşeni yaptık. “Hep Birlikte Yeniden Güçlü Bir Bal-Göç için gerekli Yenilik ve Değişimleri yapmak üzere” , birlikte hareket etme kararı aldık. Şimdi sıra üyelerimizde.

Bal-Göç’ü yeniden zirveye taşımak için güç birliği yapan BAL-GÖÇ Şubeleri, Yöre Dernekleri, Hep Birlikte Yeniden Platformu, BAL-GÖÇ’te Yenilik Ve Değişim Hareketi sizleri kongreye katılmaya ve camiamızın geleceğine sahip çıkmaya çağırıyor. Bayrağımızın kırmızı rengi ile özgürlüğün ve gökyüzünün mavisi birleşti. BAL-GÖÇ’ün tarihinde yepyeni bir sayfa açmak üzere “BAL-GÖÇ’te yenilik ve değişim için hep birlikte yeniden” çalışmak üzere KIRMIZI-MAVİ bir liste geliyor. Bu birliktelik; camia söz konusu olduğunda karşılıklı olarak gerekli fedakarlıkları yapabilen ekiplerin Bal-Göç’ün geleceğine sahip çıkmak ve Derneğimizin güç odaklarının ve vesayetin elinde oyuncak haline getirilmesine izin vermemek adına yaptıkları bir birleşmedir. Amacımız sadece kongre için bir araya gelmek değil; “SEN, BEN yok, BİZ VARIZ” prensibiyle Bal-Göç’ümüzü hak ettiği güzel yerlere taşımak üzere projeleri hayat geçirmek ve hizmet etmektir. "