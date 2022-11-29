BAL-GÖÇ göçmen muhtarları ağırladı

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, Bursa genelindeki Balkan göçmeni muhtarları ağırladı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın merkez ilçelerindeki Balkan göçmeni muhtarlar, genel kurulda BAL-GÖÇ Genel Başkanlığı’na seçilen Prof. Dr. Emin Balkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

BAL-GÖÇ Genel Merkez’de gerçekleşen ziyarette, yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan tarafından ağırlanan muhtarlar, BAL-GÖÇ’ün mahallerine ve mahalle sakinlerine verdiği desteklerden memnun olduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Emin Balkan, muhtarların görüş ve önerilerine büyük önem verdiklerini hatırlatarak, mahalle mahalle gezdiklerini ve muhtarlarla bir araya geldiğini hatırlattı.

Prof.Dr.Balkan, derneğin her kesime ve herkese açık olduğunu belirterek, "Muhtarlarımız için her daim istişare ve güç birliğine açık olduğumuzu bilmenizi isterim. Şahsım ve yönetimim adına hepinize tekrar teşekkür ederim. Göçmen hemşehrilerimiz ile doğrudan temas halinde olan siz kıymetli muhtarlarıma başarı ve kolaylıklar diliyoruz" diye konuştu.

