Baki Ersoy'dan HDP'ye yanıt

2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifi görüşmeleri kapsamında, Sanayi Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri üzerine partisi adına konuşma yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Bektaş’ın meclis kürsüsünde, Ülkü Ocaklarına hitaben çeşitli suçlamalarda bulunan ifadelerine ve “Ne Mutlu Türküm diyene” cümlesini eleştiren sözlerine çok sert yanıt verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, HDP sıralarını işaret ederek; “Kaynağımız, yetiştiğimiz yuva, tedrisatından geçtiğimiz kutlu mektep olan Ülkü Ocaklarımıza bazı mihraklar tarafından yapılan karalama ve kötü gösterme densizliğini sizlerin ve aziz milletimizin huzurunda lanetliyorum. Yaşasın Ülkü Ocakları, kahrolsun şer odakları! Rahatsız olanlara inat, Ne Mutlu Türküm diyene!, Ne Mutlu Türküm diyene! ve Ne Mutlu Türküm diyene! diyorum” ifadelerinde bulundu.