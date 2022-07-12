Bakanlıktan gençliğe 'finansal destek' müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gençlere yönelik finansal destek programı müjdesi geldi.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, eğitim, sürdürülebilir gelir ve kültürel kalkınma başta olmak üzere, gençlerin katılımını arttırmak ve geçim kaynaklarının güçlendirilmesi üzerine planlanmış finansal destek programını başlatıyor.

Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı ile genç odaklı ve bölgesel ihtiyaç çerçevesinde, kapasitelerini geliştirebilme ve kendilerini güçlendirme imkânı bulunmayan gençler ile teknolojik üretim ve kapasite geliştirme tecrübesi bulunan, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Program ile gençler; ihtiyaç çerçevesinde, alternatif üretim ve istihdam modelleri geliştirebilecek, kapasite artırımına yönelik çalışmalar düzenleyebilecek.

Başvuru sahibi sivil toplum kuruluşu, projenin yürütülmesi sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunabilecek.

Ulusal veya uluslararası proje yapma deneyimi olan, günümüz ihtiyaçlarına teknolojik çözümler üretebilen üniversite araştırma ve uygulama merkezleri, çağrı teklifine uygun üretim yapan teknoloji şirketleri, tekno-kentlerde yerleşik şirketler vb. teşekküllerden yardım alabilecek ve bunlarla işbirliğinde olabilecek.

“SUNDUĞUMUZ DESTEKLE KIRSALDAKİ GENÇLERİMİZİN POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARIYORUZ”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ‘’Sunduğumuz destekle kırsaldaki gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkarıyor, kapasitelerini geliştirme imkânı bulunmayan gençleri ve istihdam modeli geliştirebilecek kurum ve kuruluşları bir araya getiriyoruz’’ diye konuştu.

Emeği ile güçlenen, büyüyen gençlerin her zaman arkasında olduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, ‘’Ülkemize ve insanlığa parlak ufuklar kazandırabilecek gençlerimizin gelecek hayallerine katkı sunabilmekten büyük bir heyecan duyuyoruz.” dedi

3 MİLYON 500 BİN TL’YE KADAR BÜTÇELENDİRİLMİŞ TEKLİFLER KABUL EDİLECEK

Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı ilk olarak Ağrı ve Kars illerinde uygulanacak.

Hibe çağrısı kapsamında her bir il için birer proje finanse edilecek olup, proje başı en fazla 3 milyon 500 bin TL’ye kadar bütçelendirilmiş teklifler kabul edilecek. Her bir başvuru sahibi sadece bir il için başvuru yapabilecek. Başvuru ve detaylı bilgilere http://www.kbgg.gsb.gov.tr adresinden ulaşabilecek.