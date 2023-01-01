Bakanlıktan çok yönlü 'Aile Çocuk' dergisi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan, çok dilli ilk çocuk dergisi olma özelliğine sahip "Aile Çocuk" Arapça, İngilizce çevirileri ile görme ve işitme engeli bulunan çocuklar için işaret dili ve sesli betimleme versiyonlarıyla yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından 6-9 yaş aralığındaki çocuklar için "Aile Çocuk" dergisi hazırlandı.

Arapça ve İngilizce'ye çevrilen dergi işaret dili ve sesli betimleme versiyonlarıyla da yayımlandı.

Görme ve işitme engeli bulunan çocuklar için işaret dili ve sesli betimleme versiyonlarıyla yayımlanan Aile Çocuk dergisi, farklı dillere çevrilerek basılmasıyla da Türkiye'de çok dilli ilk çocuk dergisi olma özelliği gösteriyor. Derginin 4. sayısının Arapça ve İngilizce dillerine çevrilerek baskısı yapıldı. Yılda dört sayı olarak yayımlanan derginin önümüzdeki süreçte Fransızca ve Almanca çevirilerinin yapılması planlanıyor.

Derginin farklı dillerde basılmasıyla uluslararası alanda tanıtılması ve dergiden Türkiye'deki yabancı uyruklu çocukların uyum sürecinde yararlanması amaçlanıyor.

Aile Çocuk dergisi içindeki etkinliklerle çocukların aileleriyle birlikte zaman geçirmesine katkıda bulunacağı gibi ailelere de rehber olma niteliği taşıyor.

Derginin tüm sayılarına https://ailecocuk.aile.gov.tr/dergimiz/ adresinden dijital olarak ulaşılabiliyor.

İşaret dili ve sesli betimleme versiyonlarına ise https://ekutuphane.aile.gov.tr/video-galeri/ adresinden veya Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın Youtube kanalından erişilebiliyor.