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Bakanlık iddiayı yalanladı

GÜNDEM 19.12.2022, 09:02
Bakanlık iddiayı yalanladı

Cinsel istismar mağduru kız çocuğunun devlet koruması altındayken pavyonda çalıştırıldığı ve şu anda kayıp olduğu yönünde yapılan haberlere açıklık getiren Derya Yanık'ın bakanlığındaki Aile ve Sosyal Hizmetler, iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "12 yaşında istismara uğradı, koruma altındayken pavyonda çalıştırıldı, şimdi kayıp" başlıklı haberlere ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, cinsel istismar mağduru 14 yaşındaki kız çocuğunun, 5 Ocak 2021'de Aydın Çocuk Koruma ve İlk Müdahale Birimi'nde koruma ve bakım altına alındığı, 24 Ocak 2022'de Manisa Çocuk Evleri Sitesi'ne nakledildiği belirtildi.

Çocuğun, 24 Haziran 2022'de "personele şiddet, kamu malına zarar vermek" eylemlerinde bulunduğu, madde bağımlılığı ve psikiyatrik tedavisi için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra 29 Kasım 2022'de taburcu edilen çocuk, İzmir Çiğli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne nakledilmiştir. 8 Aralık 2022'de Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde daha önce verilmiş kontrol randevusuna, kuruluş aracıyla hemşire refakatinde gönderilen çocuk, hastaneden dönerken midesinin bulandığını belirterek, aracın durdurulmasını istemiş, araçtan hemşireyle beraber indiklerinde hızla uzaklaşmıştır. Durum emniyet birimlerine bildirilmiş ve annesine de haber verilmiştir. Emniyet birimleri tarafından aranan kız çocuğu 16 Aralık 2022'de bulunmuş ve İzmir/Çiğli'deki kuruluşumuzda koruma ve bakım altına alınmıştır. Bakanlığımızca çocuğun psikolojik sağlığına ilişkin süreç takip edilmekte ve gerekli işlemler yapılmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Kız çocuğunun korunma ve bakım altında olduğu süreçte pavyonda çalıştığına ilişkin annesinin iddiası üzerine araştırma yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çocuğun Aydın ve Manisa'da koruma altında olduğu süreçte kuruluştan izinsiz ayrılmasından sonraki yapılan mesleki görüşmelerde ve çocuğun emniyette verdiği ifadelerinde böyle bir duruma rastlanmadığı, İzmir'de kuruluşta kaldığı 9 günlük süreçte gözlem altında tutulduğu ve herhangi bir eğlence mekanında çalışmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Haberde yer alan aksine iddialar gerçeği yansıtmamaktadır".

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