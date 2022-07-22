Bakanlık iddiaları yanıtladı: Yurt dışında arazi kiralanması söz konusu değil

Tarım ve Orman Bakanlığı 'arazi kiralama' iddialarına yanıt verdi. Bakanlık, "Devlet adına yurt dışında arazi kiralanması söz konusu değil" denildi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, yurt dışında tarım için arazi kiralandığı iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yurt dışında arazi kiralanması söz konusu değildir" ifadesinin altı çizildi.

Yurt dışında yatırım yapmak isteyen özel sektör temsilcilerine destek sunulduğu belirtilen açıklamada, nihai karar vericinin özel sektör olacağı belirtilerek, "Bakanlık olarak görevimiz, yatırımcı firmalarımıza yatırım yapılacak ülke ortamı hakkında bilgi vermek ve yatırımcıların haklarını koruyacak şekilde hukuki bir zemin oluşturmaktır. Ayrıca Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığı da aşikardır. Ülkemizin planladığı bu vizyoner yatırımlar, ithal edilen ürünlerin azalması ve cari açığın kapatılmasında da önemli bir rol oynayacaktır" denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin özellikle soya ve ayçiçeği gibi ürünleri büyük oranda ithal ettiğini belirterek, "Bu ürünlerin yetiştirilmesi için yeterli arazimiz bulunsa bile iklim ve coğrafi koşullar iç talebi karşılayacak oranda üretim yapılmasına imkân vermemektedir" ifadelerine yer verildi.

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