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Bakanlık duyurdu... 30 Haziran'dan lojistik çalıştayı Kocaeli'de yapılacak

GÜNDEM 27.06.2022, 09:24
Bakanlık duyurdu... 30 Haziran'dan lojistik çalıştayı Kocaeli'de yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hızlı ve kolay ulaşımı ile dikkat çeken Kocaeli limanlarının deniz taşımacılığında merkez haline geldiğini kaydederek, sanayinin başkenti Kocaeli'de 30 Haziran'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla Körfez Lojistik Çalıştayı'nın düzenleneceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli'nin sanayinin başkenti konumunda olduğu belirtildi.

Demir ve karayolunun birleştiği Kocaelinin, deniz taşımacılığında önemli bir merkez haline geldiği vurgulanan açıklamada, Kocaeli Körfezine; Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu ile ulaşımın hızlı ve kolay olduğu, böylece yakıttan ve zamandan tasarruf sağlandığı kaydedildi.

Demiryolu, karayolu ve denizyolunun entegrasyonu ile körfez limanlarının ihracat artışında önemli rol oynadığının altı çizilen açıklamada, üretilen katma değerlerin dünyaya ulaştırıldığına dikkat çekildi. Açıklamada, Kocaeli; imalat sanayi açısından ülkemizin en önde gelen illeri arasında yer alıyor. 14 organize sanayi bölgesi bulunan Kocaeli'nde, kimya, otomotiv ve demir çelik sektörleri öne çıkıyor. Kocaeli Liman Başkanlığı idari sahası içerisinde de 35 adet liman tesisi bulunuyor denildi.

MAYIS'TA EN FAZLA YÜK ELLEÇLEME KOCAELİ LİMANLARINDA GERÇEKLEŞTİ

Bu arada dış ticaretteki gelişmeye bağlı olarak Kocaeli limanlarındaki hareketliliğin de artış gösterdiği aktarılan bakanlığın açıklamasında, Mayıs ayında en fazla yük elleçleme Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleştiği, Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 7 milyon 382 bin ton yük elleçlemesi gerçekleştği kaydedildi.

30 HAZİRAN'DA LOJİSTİK ÇALIŞTAYI İLE ALANINDA UZMAN KİŞİLER BİR ARAYA GELECEK

Öte yandan 30 Haziran'da Körfez Lojistik Çalıştayının düzenleneceği aktarılan açıklamada, çalıştayın açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı duyuruldu. Çalıştaya, kamu ve özel sektör temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ile alanında uzmanlar katılacağı, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nın da çalıştaya kılavuz olacağı kaydedildi. Çalıştayda, lojistikte maliyetlerin düşürülmesi, yeşil enerji, ulaşımdan kaynaklı emisyon salınımının azaltılması, ulaşım yatırımları, lojistik merkezler, ulaşım modları arasındaki entegrasyon, otonom sistemler, yeni hedef ve politikalar ile yasal düzenlemeler ele alınacak değerlendirmesi yer aldı.

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