Bakanlık çocuk istismarı davasına müdahil oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hiranur Vakfı kurucusunun 6 yaşındaki kızını müridiyle 'evlendirmesi' ve çocuğun yıllarca istismara maruz bırakması ile ilgili açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan “H.K.G’nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı” yönündeki haberlerle ilgili bakanlığın İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunduğu duyuruldu.

Açıklamada, "Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir" ifadeleri yer aldı.