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Bakanlığın verdiği süre doluyor! Sağlık çalışanları 1 yıl daha uzatma bekliyor

GÜNDEM 03.11.2023, 12:39
Bakanlığın verdiği süre doluyor! Sağlık çalışanları 1 yıl daha uzatma bekliyor

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir; yaşanan felaketin ardından 9 ay geçti. Ancak yaralar halen sarılmaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - 6 Şubat depreminde binlerce kayıp, yıkım ve acı yaşandı. Aile Hekimleri ve Aile sağlığı çalışanlarının büyük bir bölümü aile kayıplarına, yıkılan ASM’lerine ve evlerine rağmen görevlerine güç koşullarda da olsa aksatmadan devam ettiler.

4 Nisan 2023' te Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, “Sözleşmeli Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanlarının ödemelerinde, kayıtlı kişiler için ödenecek ücret tarama ve takip katsayısı ile teşvik ödemeleri her biri ayrı ayrı hesaplanarak genel hayata etkili afet durumundan önceki aya ait aylık ücretlerinden az olmamak üzere ödeme yapılır” denilmiştir. İlk olarak 6 aylık süre için belirlenen bu uygulama, 3 ay daha uzatılmış, 6 Kasım tarihinde sona ermesi planlanmıştır. Yaraları sarmaya yetmese de, yönetmeliğin 1 yıl daha uzatılması deprem bölgelerinde görev yapan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının hayatlarını kolaylaştıracağını” belirtti.

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, "Deprem bölgelerinde nüfus konusunda ciddi bir değişim yaşanmıştır. On binlerce kişi vefat etmiş, binlerce kişi ise başka şehirlere ya da daha şehrin daha güvenli bölgelerine göç etmek zorunda kalmıştır. Deprem bölgesindeki kayıp vatandaşların sisteme işlenmesi ile durum daha karmaşık bir hal alacaktır. Halen birçok ASM konteynerlarda hizmet vermektedir.  Bölgede yaşayanlar için hem psikolojik hem de yaşamsal koşulların normale dönmesi için daha uzun bir zamana ihtiyaç var.  Bu nedenle Sağlık Bakanlığının ivedi bir şekilde yönetmelik süresini uzatmasını talep ediyoruz” dedi.

Kahramanmaraş’ta aile hekimi olarak görev yapan AHESEN Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Serkan Güçkıran ise;  “Buradaki fiziki durumların normale dönmesi düşünülenden çok daha uzun sürecek.  Ağır hasarlı ASM’ler ve yıkılan ASM’ler konteynerlarda, zor koşullarda hizmet vermeye çalışıyor. Hayatta kalan vatandaşlarımızın, meslektaşlarımın ve aile sağlığı çalışanlarının yaşadıkları travma ise bir ömür sürecek büyüklükte. Durum böyle iken bir de geçim sıkıntısı ile karşı karşıya kalmak durumu daha büyük bir zora sokuyor. Bizler güçlü olmaya çalışarak görevimize devam ediyoruz. Bakanlığımızın da bizleri bu konuda desteklemesini bekliyoruz” dedi.

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