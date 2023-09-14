Bakan Yumaklı açıkladı... TİGEM işletmelerinden hasat rekoru!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı işletmelerde 392 bin ton mahsul ile tüm zamanların hububat üretim rekoru kırıldığını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Sahip olduğu gen kaynakları, arazi büyüklüğü, deneyimi ve teknolojisi ile Türkiye için sertifikalı tohum üretiminde en önemli kuruluş olan TİGEM, özellikle hububat ve yem bitkileri gibi ürünlerin tohumculuğunun geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasında etkin rol üstleniyor. Ülkenin bitkisel üretimini artırmak, çeşitlendirmek ve ürün kalitesini iyileştirmek amacıyla faaliyetler yürüten TİGEM, aynı zamanda yetiştirdiği tohumluk ve benzeri ürünleri çiftçilere ulaştırıyor.

ÜRETİM GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 28 ARTTI

Sertifikalı hububat tohumu üretimi amacıyla 2022 yılında TİGEM'e bağlı 15 işletmede başta buğday olmak üzere, arpa, tritikale ve yulaf cinsleriyle yapılan hububat ekilişinin hasadı başarıyla tamamlandı.

903 bin 331 dekar buğday, 99 bin 219 dekar arpa, 16 bin 482 dekar tritikale ve 2 bin 369 dekar yulaf olmak üzere toplam 1 milyon 21 bin 401 dekar ekili alanın hasadı sonunda tüm zamanların en yüksek üretim rakamına ulaşılarak toplam 392 bin ton hububat mahsulü elde edildi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre sezon boyunca büyük emeklerle gerçekleştirilen bakım faaliyetleri sonucunda toplam üretimde geçen yıla göre de yüzde 28 oranında artış sağlandı. 2022 yılında ise 306 bin ton sertifikalı hububat mahsulü üretilmişti. Hasat edilen hububat mahsulünden, TİGEM'in modern tohum hazırlama tesislerinde hazırlanacak sertifikalı tohumlar, 2023 yılı güzlük ekim sezonunda üreticilerin kullanımına sunulacak.

YUMAKLI: “BEREKETLİ BİR ÜRETİM YILI YAŞIYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bereketli bir üretim yılı yaşandığına işaret ederek, TİGEM'in 15 işletmesinde gerçekleştirilen 392 bin tonluk hububat hasadının tüm zamanların rekoru olduğunu belirtti.

Kurumun Türk tarımı için lokomotif rol üstlendiğini vurgulayan Yumaklı, “TİGEM işletmelerimiz tarımsal üretim açısından çok kıymetli ve fonksiyonel bir konuma sahip. Bu işletmeler, sertifikalıtohum ve üstün vasıflı damızlık gibi materyallerin üretim ve dağıtımındaki etkin rolüyle tarımdaki iyileştirme çalışmalarına önemli katkılar sağlıyor. Aynı zamanda, işletme nitelikleri ve modernizasyonuyla da tarım sektörüne bir rol model görevi üstleniyor. 2022 yılında 140 bin ton sertifikalı hububat tohumu üreten TİGEM işletmelerimiz, 2023 yılında bu rakamı daha da yukarıya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, artan sertifikalı tohum kullanımıyla birlikte, son 20 yılda yurt içi üretimde de büyük artışlar olduğuna dikkati çekti. Çiftçiler tarafından kullanılan sertifikalı tohumlukların yüzde 97'sinın yurt içinde üretildiğinin altını çizen Yumaklı, "Sertifikalı tohumda ihracatın ithalatı karşılama oranı 2002 yılında yüzde 31 iken 2022 yılında yüzde 137'ye yükseldi. Dolayısıyla söz konusu bu başarı, çiftçisinden ihracatçısına, girişimcisinden kurum ve işletmelerimize kadar Türkiye'nin başarısıdır. Bu başarının öncülerinden birisi de hiç şüphesiz TİGEM'dir" değerlendirmesinde bulundu.