Bakan Yılmaz Tunç'tan Moskova saldırısı açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Moskova'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin, “Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum” dedi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Moskova'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin, “Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum” dedi.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rusya’da düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç paylaşımda, “Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun sivilleri hedef alan saldırılar asla kabul edilemez.
Tüm ülkeler, masum insanların hayatını kaybetmesine neden olan insanlık suçu terör olaylarına karşı ortak tavır almalı ve birlikte hareket etmelidir. Saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|81
|2. Fenerbahçe
|30
|79
|3. Trabzonspor
|30
|49
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Kasımpasa
|30
|43
|6. Başakşehir
|30
|42
|7. Rizespor
|30
|42
|8. Antalyaspor
|30
|41
|9. A.Demirspor
|30
|39
|10. Alanyaspor
|30
|39
|11. Sivasspor
|30
|38
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|30
|36
|14. Ankaragücü
|30
|33
|15. Hatayspor
|30
|33
|16. Konyaspor
|30
|33
|17. Gaziantep FK
|30
|31
|18. Karagümrük
|30
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|30
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Sakaryaspor
|27
|47
|4. Ahlatçı Çorum FK
|27
|45
|5. Kocaelispor
|27
|45
|6. Bodrumspor
|27
|44
|7. Boluspor
|27
|43
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|27
|32
|13. Manisa FK
|27
|31
|14. Şanlıurfaspor
|27
|27
|15. Tuzlaspor
|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|29
|56
|5. Tottenham
|28
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|29
|44
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|28
|40
|11. Chelsea
|27
|39
|12. Fulham
|29
|38
|13. Bournemouth
|28
|35
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Brentford
|29
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Luton Town
|29
|22
|18. Nottingham Forest
|29
|21
|19. Burnley
|29
|17
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|72
|2. Barcelona
|29
|64
|3. Girona
|29
|62
|4. Athletic Bilbao
|29
|56
|5. Atletico Madrid
|29
|55
|6. Real Sociedad
|29
|46
|7. Real Betis
|29
|42
|8. Valencia
|28
|40
|9. Villarreal
|29
|38
|10. Getafe
|29
|38
|11. Las Palmas
|29
|37
|12. Osasuna
|29
|36
|13. Deportivo Alaves
|29
|32
|14. Mallorca
|29
|30
|15. Rayo Vallecano
|29
|29
|16. Sevilla
|29
|28
|17. Celta Vigo
|29
|27
|18. Cadiz
|29
|22
|19. Granada
|28
|14
|20. Almeria
|29
|13