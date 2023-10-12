Bakan Yerlikaya son 4 ayı özetledi... 309 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son dört ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 309 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı medya buluşmaları kapsamında medya kuruluşların İstanbul temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, terör, uyuşturucuyla mücadele, siber suçlar, organize suçlar ve kaçakçılık, asayiş, AFAD ile göçmen kaçakçılığı gündem maddelerini içeren ve son 120 günlük verileri paylaşıyor.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1712382911016534333

Bakan Yerlikaya, Toplantıda, son 120 günde bin 132'si şehir, 54 bin 598'i kırsal bölgede olmak üzere gerçekleştirilen tüm operasyonlarda 38'i ölü, 4'ü yaralı, 208'i sağ ve 59'u teslim olmak üzere 309 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, iç güvenlik operasyonlarında kırmızı kategoride 2, turuncu kategoride 6 ve gri kategoride 17 olmak üzere toplam 25 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Bunlardan 20'si bölücü terör örgütü, 2'si FETÖ, 2'si HTŞ, 1'i MLKP üyesi. 378 operasyonla 2 bin 874 şüpheli gözaltına alındı. 702 şüpheli tutuklanırken 594 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu kapsamda 7'si ulusal, 31'i yerel olmak üzere 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertilmiştir" dedi.