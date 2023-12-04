Bakan Yerlikaya Marmara depremi ile ilgili son durumu paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde Marmara Denizi'ne çevre il ve ilçeleri etkileyen depremle son durum bilgisi paylaştı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 10:42’de Marmara Denizi Gemlik Körfezi-Bursa Mudanya bölgesinde 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında yaşanan en büyüğü 4.5 büyüklüğünde olmak üzere farklı büyüklüklerde 13 artçı deprem ölçüldüğünü kaydetti.

İstanbul, Bursa ve diğer civar illerde; AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE Ekipleri ve diğer görevlilerle yapılan saha taramaları ile birlikte 112’ye gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmadığının altını çizen Bakan Yerlikaya, Bursa'da Mudanya'da bir evde çatlak olduğna ilişkin ihbar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ilgili adreslere sevk edildiğini belirterek, Mudanya'da iki vatandaşın da merdivenden düştüğü, sağlık durumlarına ilişkin olumsuz durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, İstanbul'da da Esenler 1, Küçükçekmece 1 bina çatlağı olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edildiğini belirterek, gelişmeleri yakından takip etmeye devam ettiklerini söyledi. Bakan Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.