Bakan Yerlikaya duyurdu... Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 asker, 2 jandarma, 1 polisi şehit eden 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tunceli Jandarma Bölge, Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Tunceli ili kırsalında, J- SİHA ve ANKA-S desteğinde JÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş BURAK TORTUMLU operasyonu gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Operasyon sonucunda farklı terör eylemine katılan ve 2 asker, 2 jandarma, 1 polisin şehit edilmesinden sorumlu teröristlerin Rojhat Dilman kod adlı Adem Gürel ile Şoreş Dilok Cilo kod adlı Ahmet Karaboğa silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Operasyonun devamında teröristlerin kullandığı sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1683039178274009088