Bakan Yerlikaya duyurdu... Kahramanlar Operasyonu'nda 67 gözaltı!

Terör örgütünün istihbarat yapılanmasını da hedef alan operasyonda 67 şüpheli gözaltına alındı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK'ya yönelik Türkiye genelinde "Kahramanlar" operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

Türkiye genelinde kırsal alanda 08.30 itibarıyla terörle mücadele kapsamında, 8 orta çaplı, 458 küçük çaplı olmak üzere 466 operasyon yapıldı.

Söz konusu operasyonlara; JÖH, J.Komando ve Güvenlik Korucusundan oluşan 960 tim ve toplam 13 bin 440 personel katıldı.

Operasyon kapsamında Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütünün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli operasyonlarda ise Mardin, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Şırnak, Kocaeli olmak üzere 16 ilde 55 şüpheli yakalandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1709078178294079612