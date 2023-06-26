Bakan Yerlikaya duyurdu... 2 suç makinesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol kırmızı bültenle aranan 2 suç makinesinin yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda aralarında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 şüphelinin de bulunduğu 34 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, 13 Haziran'da Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK'la işbirliği içerisinde operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından icra edilen operasyon kapsamında, Ankara, İzmir, Aydın ve Muğla'da, Hollanda, Fransa ve Belçika tarafından Interpol kırmızı bültenle aranan Hollanda uyruklu "Bello Jos" lakaplı Joseph Johannes Leıjdekkers'in içerisinde bulunduğu suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1673286782748614658

Leıjdekkers ve diğer örgüt üyelerine ait 36 taşınmaz, 99,9 kilogram altın, 2 motorlu araç, 5 milyon 785 bin avro, 1 milyon 733 bin dolar, 65 milyon 725 bin Türk lirası ve şüphelilerin hissedar oldukları 5 şirketin ortaklık payları dahil nakit olarak yaklaşık 1,1 milyar lira tutarındaki mal varlığına el konuldu.

23 Haziran'da firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda, İstanbul'da 10 kişiye ait 13 farklı adreste gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Interpol'ün kırmızı bültenle aranma kaydı olan Hollanda uyruklu Jurean Anthony Finix'in bulunduğu 3 kişi yakalandı.