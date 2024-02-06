Bakan Yerlikaya'dan terör saldırısına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde gerçekleşen terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. 3’ü polis memuru olmak üzere 6 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.