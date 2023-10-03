Bakan Yerlikaya'dan hain saldırıda yaralanan polislere ziyaret
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısı sonrası yaralanan polisleri ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da polis Alim Reis'le telefonla görüştü. Bakan Yerlikaya o anları paylaştı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısı sonrası yaralanan polis Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da polis Alim Reis'le telefonla görüştüğünü belirterek, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Polislere geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polislerimizin ahı yerde kalmadı. Hainler bedellerini ağır ödedi, ödemeye de devam edecekler" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1709212506730700818
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|21
|2. Galatasaray
|7
|19
|3. A.Demirspor
|7
|14
|4. Beşiktaş
|7
|13
|5. Trabzonspor
|7
|12
|6. Kasımpasa
|7
|12
|7. Hatayspor
|7
|11
|8. Rizespor
|7
|11
|9. Kayserispor
|7
|10
|10. Antalyaspor
|7
|9
|11. Konyaspor
|7
|9
|12. Sivasspor
|7
|7
|13. Alanyaspor
|7
|7
|14. Ankaragücü
|7
|6
|15. Karagümrük
|7
|6
|16. Gaziantep FK
|7
|6
|17. Pendikspor
|7
|4
|18. Başakşehir
|7
|4
|19. İstanbulspor
|6
|2
|20. Samsunspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|7
|18
|2. Bandırmaspor
|7
|15
|3. Kocaelispor
|7
|15
|4. Bodrumspor
|7
|14
|5. Manisa FK
|7
|12
|6. Ahlatçı Çorum FK
|7
|12
|7. Keçiörengücü
|7
|11
|8. Göztepe
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|7
|11
|10. Erzurumspor
|7
|9
|11. Şanlıurfaspor
|7
|9
|12. Sakaryaspor
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|6
|14. Boluspor
|7
|6
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|7
|18
|2. Tottenham
|7
|17
|3. Arsenal
|7
|17
|4. Liverpool
|7
|16
|5. Aston Villa
|7
|15
|6. Brighton
|7
|15
|7. West Ham United
|7
|13
|8. Newcastle
|7
|12
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Chelsea
|7
|8
|12. Nottingham Forest
|7
|8
|13. Fulham
|7
|8
|14. Brentford
|7
|7
|15. Wolves
|7
|7
|16. Everton
|7
|4
|17. Luton Town
|6
|4
|18. Bournemouth
|7
|3
|19. Burnley
|6
|1
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|21
|2. Barcelona
|8
|20
|3. Girona
|8
|19
|4. Atletico Madrid
|7
|16
|5. Real Sociedad
|8
|15
|6. Athletic Bilbao
|8
|14
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Rayo Vallecano
|8
|12
|9. Osasuna
|8
|10
|10. Valencia
|8
|10
|11. Getafe
|8
|9
|12. Cadiz
|8
|9
|13. Villarreal
|8
|8
|14. Las Palmas
|8
|8
|15. Sevilla
|7
|7
|16. Mallorca
|8
|7
|17. Deportivo Alaves
|8
|7
|18. Celta Vigo
|8
|5
|19. Granada
|8
|5
|20. Almeria
|8
|3