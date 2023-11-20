Bakan Yerlikaya bilançoyu açıkladı: 9 ölü, 11 kayıp

Batan Türk gemisindeki 11 kayıp mürettebat ile ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hafta sonu meydana gelen sel ve aşırı yağışlar nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hafta sonu yurt genelinde yaşanan aşırı yağış ve fırtınaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1726525234088468863

Bakan Yerlikaya, Zonguldak açıklarında batan Türk bayraklı kuru yük gemisinde bulunan 12 Türk mürettebattan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldığını kaydederek, "Gece saatlerinde kamuoyu ile paylaştığımız gibi limanda bağlı Kamerun bayraklı gemi halatının kopması sonucu sürüklenerek karaya oturmuştur. Gemi mürettebatı itfaiye tarafından kurtarılmıştır. Batan Türk gemisindeki 11 kayıp mürettebat ile ilgili arama kurtarma ekipleri hava koşullarının düzelmesiyle arama kurtarma faaliyetlerine sabah erken saatlerde başlamıştır. 797 arama kurtarma faaliyetlerinde görevli arkadaşımız var. 295 araç, 2 uçak, bir helikopter devriye botlarımızla birlikte yoğun bir şekilde havanın müsaade ettiği ölçekte arama kurtarma çalışmalarımız sürüyor" dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1726519463799840913

Zonguldak Karadeniz Ereğli'de maalesef 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Batman'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti ve bir vatandaşımız da Diyarbakır Hani'de sele kapılarak hayatını kaybetti. Bulunan bir mürettebatımızla beraber şu anda fırtına sel ve aşırı yağışlardan dolayı 9 vatandaşımızın vefat ettiğini üzülerek ifade etmek istiyorum" dedi.