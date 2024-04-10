Bakan Yerlikaya bayramın ilk günü Konyalılarla buluştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kapu Camii’nde Konyalıların bayram namazı coşkusuna ortak oldu. Bakan Yerlikaya daha sonra geleneksel bayramlaşma programına katılarak Konya protokolüyle bayramlaştı.KONYA (İGFA) - Ramazan Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Konya’da da coşkuyla karşılandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Konya’daki tarihi Kapu Camii’nde bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Bakan Yerlikaya’ya; Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan ve Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, merkez ilçe belediye başkanları eşlik etti.

Bakan Yerlikaya öğleden sonra ise Konya Valiliği tarafından Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen geleneksel bayramlaşma programına katılarak Konya protokolüyle bir araya geldi.

Bayramın ilk gününde baba ocağı Konya’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Yerlikaya, “Bayram namazını tarihi Kapu Camii’nde kıymetli hemşehrilerimizle birlikte kıldık, her biriyle gönülden kucaklaştık. Daha sonra ise Konya protokolümüze yönelik düzenlenen geleneksel bayramlaşma programına katıldık. Bizleri Ramazan Bayramına eriştiren Rabbimize şükürler olsun. Bugün olduğu gibi tüm bayramlarımız coşku, huzur ve mutluluk içinde geçsin. Bayramımız mübarek olsun” değerlendirmesini yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise “Geleneksel bayramlaşma programımızı İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, valimiz, milletvekillerimiz, il yöneticilerimiz, STK ve hemşehrilerimizin katılımı ile gerçekleştirdik. Sayın Bakanımızı bayramın ilk günü Konya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Birlik beraberliğimiz en büyük gücümüz. Teşriflerinden dolayı Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

