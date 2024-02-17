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Bakan Yerlikaya açıkladı: 14 ilde 'Narkoçelik-1' Operasyonu!

GÜNDEM 17.02.2024, 15:54
Bakan Yerlikaya açıkladı: 14 ilde 'Narkoçelik-1' Operasyonu!

“NARKOÇELİK-1” Operasyonlarında 1️ ton 6️8 kg uyuşturucu madde ile 5️1 bin 1️00 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma bölgesinde uyuşturucu imalatçıları ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik “NARKOÇELİK-1” operasyonları düzenlendiğini açıkladı.

Jandarma Bölgesinde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 14 İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-1” Operasyonlarında; 

1 Ton 68 Kg uyuşturucu madde ile 51 Bin 100 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.142 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; İstanbul, Diyarbakır, Kırşehir, Aydın, Antalya, Afyonkarahisar, Batman, Van, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Sakarya, Giresun ve Ankara olmak üzere 14 ilde “NARKOÇELİK-1”Operasyonları düzenlendi.

Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 6 aylık takipli KOM faaliyeti neticesinde yapılan operasyonda;

35 kg eroin, 6 kg kokain,13 kg metamfetamin ele geçirildi.Suç örgütü elebaşılarınında aralarında bulunduğu 14 Örgüt Üyesi Zehir Taciri yakalandı. 

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 6 kg 200 gr metamfetamin, 10.250 adet sentetik ecza,2 kg 150 gr skunk,1 kg 500 gr kubar esrar ,1000 kullanımlık A4 sentetik kannabinoid,Muhtelif miktarda eroin ve kök kenevir ele geçirildi.27 Sokak Satıcısı yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 971 kg esrar ele geçirildi.3 Zehir Taciri yakalandı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 5 kg skunk,825 adet sentetik uyuşturucu hap,1 kg esrar,Muhtelif miktarlarda metamfetamin, kokain ve sentetik kannabinoid ele geçirildi.51 Sokak Satıcısı yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; Muhtelif miktarda metamfetamin, kenevir bitkisi ve kenevir tohumu ile kubar esrar ele geçirildi.34Sokak Satıcısı yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 4.004 adet sentetik ecza ele geçirildi.3 Zehir Taciri yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 10 kg skunk ele geçirildi.1 Zehir Taciri yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1,5 kg metamfetamin,2050 adet captagon ele geçirildi.2 Zehir Taciri yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1000 adet captagon ele geçirildi.1 Zehir Taciri yakalandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 10 kg esrar Muhtelif miktarda kök kenevir ele geçirildi. 3 Zehir Taciri yakalandı.

Giresun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1016 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.1 Zehir Taciri yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1,5 kg esrar ele geçirildi.1 Zehir Taciri yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 3815 Gram kubar esrar ele geçirildi.1 Zehir Taciri yakalandı. 

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 32.790 adet sentetik ecza ele geçirildi.

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