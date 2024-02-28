Bakan Yerlikaya: 7 ayda 57 bin yabancı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelelerinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, İstanbul'da 19 Temmuz'dan bu yana 193 bine kontrolü yapılan yabancılardan 56 bine aşkın kişinin sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezleri'ne sevk edildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - İstanbul'da dün mobil güç noktalarındaki filoya yeni araçlar dahil eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

65 yeni Mobil Göç Noktası aracını daha hizmete alarak bu yeni araçlarımızla birlikte İstanbul'da 103 Mobil Göç Noktasına ulaştıklarını belirten Bakan Yerlikaya, "Bugün itibarıyla 30 büyükşehrimizde 162 Mobil Göç Noktası aracına sahibiz. Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 19 Temmuz’dan bugüne sadece İstanbul’da mobil göç noktalarımızda 192 bin 934 yabancının kontrolleri yapıldı, 56 bin 620 yabancı sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildi" bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, dünyada bir ilk olan Mobil Göç Noktası araçlarımızın sayısını arttıracaklarını ve düzensiz göç başta olmak üzere göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerinin mesajını verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1762727297151299754