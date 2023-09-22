Bakan Yerlikaya: 2 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 terörist teslim olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Hakkari, Şanlıurfa, Muş, Antalya İl Jandarma Komutanlıkları, Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen müşterek operasyon neticesinde; BTÖ içerisinde Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen Rosida (K) Helin Özgören ve Hogir Armanç (K) Özer Yıldırım adlı 2 terörist teslim oldu" ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1705095012017406275
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