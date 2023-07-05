Bakan Yerlikaya: 168 göçmen kaçakçısı tutuklandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van-İran sınır hattında 168 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van-İran sınır hattında 168 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele, Asayiş ve KOM daire başkanlıklarının koordinasyonunda, Van-İran sınır hattında, göçmen kaçakçılığı suçunu organize olarak işleyen suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.

280 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, "Bunlardan 168'i tutuklandı, 112'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu düzenleyen jandarmamızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1676519841233092609