Bakan Yardımcısı Karaloğlu yeni yıla Rize'de girdi

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Rize'ye gelen İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile birlikte Belediye Başkanı Rahmi Metin’i makamında ziyaret etti.RİZE (İGFA) - Rize'de bir dizi temaslarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, yapılan çalışmalarla ilgili Belediye Başkanı Rahmi Metin'den brifing aldıktan sonra beraberindeki katılımcı protokol ile Zabıta, İtfaiye, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma (AFAD)’ı ziyaret ederek, çalışan görevli personellerin yeni yılını kutladı.

Bakan Yardımcısı Karaloğlu, burada askerlik yapan ikizler Kemal ve Kenan Saraç ile bir süre görüştükten sonra babaları Ali İhsan Saraç'ı arayarak yeni yılını tebrik etti. Baba Saraç, şaka olduğunu düşününce "Yok şaka değil. Rize'deyim. Hem yeni yılınızı kutlayalım hem de çocuklarla görüştürelim." yanıtını verdi. Münir Karaloğlu, ikiz kardeşlerin paralı askerlik yapmak istememeleri nedeniyle kendilerini kutlarken, konuşmanın ardından babayla asker çocuklarını telefonla konuşturdu.

Polis uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine çikolata ikram eden Karaloğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü ziyaret ederek görev başındaki personele başarı diledi.