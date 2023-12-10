Bakan Yardımcısı Alpaslan: 55 milyar dolar turizm gelirine ulaşacağız

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’nde, Venezuela Turizm Bakanı Ali Ernesto Padron Paredes’le bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve beraberindekiler, TTI İzmir Fuarı, TTI Outdoor 3. Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı ile TTI Health 1. Sağlık Turizmi Fuarı’nı ziyaret etti.

Görüşme sonrasında üç fuarı gezerek fuarlarla ilgili İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı’dan bilgi alan Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, katılımcılarla da sohbet etti.

Alpaslan, bu yıl 55 milyar dolar turizm gelirine ulaşmış olacağımızı belirtti.

2028 için 100 milyar dolar gibi çok iddialı bir hedefleri olduğunu kaydeden Alpaslan, "Bu hedeflere ulaşabilmek için de tüm turizm ürünlerinizi çeşitlendirmek gerekiyor. Bu anlamda sağlık turizmi de önemli bir başlık. Bu fuarda sağlık turizminin önemli bir yer alması son derece memnuniyet verici. Artık kurumsallaşmış bir fuar, TTI İzmir Fuarı. O açıdan her geçen gün büyüyerek markalaşma anlamında da ilerleyen bir fuar. İlgiyi çok iyi gördüm, başarılı bir fuar. İnşallah turizme katkılarını göreceğiz bu fuarın” diye konuştu.