Bakan Yanık yurt dışı sunumuna gidiyor

İsviçre'nin Cenevre kentinde Türkiye'nin CEDAW 8. Dönemsel Ülke Raporu'nun sunumunu yapacak olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Roma'da ise yaşlanma üzerine Bakanlar Konferansı'na katılacak.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 14-15 Haziran 2022 tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi (CEDAW) Komitesinin 82'nci oturumuna katılacak. Bakan Yanık, daha sonra 16-17 Haziran 2022de Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Yaşlanma Üzerine Bakanlar Konferansına katılmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya gidecek.

Birleşmiş Milletlerin (BM) temel insan hakları sözleşmeleri arasında yer alan ve kadın hakları konusunda uluslararası standartları belirleyen ilk sözleşme olan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığı Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) kapsamında Türkiye'nin 8'inci Dönemsel Ülke Raporu sunumu Cenevre'de yer alan BM Ofisi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye raporunun değerlendirilmesi iki gün sürecek

Burada konuşma yapacak olan Bakan Derya Yanık, CEDAW raporlama döneminde ülkemizdeki gelişmeleri aktaracak. Bakan Yanık, ayrıca, adalete erişim, ulusal mekanizma, kadına yönelik şiddet, eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılım gibi başlıklara da değinecek.

YAŞLANMA ÜZERİNE BAKANLAR KONFERANSINA KATILMAK ÜZERE ROMAYA GİDECEK

Öte yandan Bakan Derya Yanık, Cenevre'deki toplantı sonrasında 16-17 Haziran 2022de Tüm Yaşlar İçin Sürdürülebilir Bir Dünya: Hayat Boyu Dayanışma ve Eşit Fırsatlar İçin Güçleri Birleştirmek başlığıyla Roma'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) Yaşlanma Üzerine Bakanlar Konferansı'na katılacak.

Konferans kapsamında Bakanlar düzeyinde yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek. Bakan Yanık, Uzun Süreli Bakıma Erişim ve Bakım Verenler ile Aileler için Desteği Sağlamak başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek. Program kapsamında yuvarlak masa toplantılarının yanı sıra yaşlanma politikaları ve iyi uygulama örnekleri üzerine yan etkinlikler ile uzman düzeyinde paneller gerçekleştirilecek.