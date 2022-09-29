Bakan Yanık: YADES ile 6 projeye daha destek verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hizmete ihtiyaç duyan yaşlılara yaşadıkları mekanlarda gerekli bakım ve desteklerin sunulması için yürütülen Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamı genişletildi. Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Osmaniye illerinden 6 projeye daha destek vereceklerini belirten Bakan Derya Yanık, yeni yürütülecek projeler için 3 milyon TL kaynak aktarımı yapacaklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Yaşlı Destek Programının (YADES) kapsamını genişleterek 6 projeye daha destek vereceklerini açıkladı.

Belediyeler tarafından yürütülecek 61 YADES Projesine aktardıkları kaynak tutarının toplamda 39 milyon liraya ulaşacağını belirten Bakan Derya Yanık, aile bağlarının ve toplumsal değerlerin korunmasında yaşlıların çok büyük rolü olduğunun farkında olduklarını kaydederek, "Biz de yaşlılarımızın toplumsal hayat bağlarının güçlendirilmesi ve kuşaklar arası dayanışmanın desteklenmesi amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü farkındalığı artırmak için önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirten Bakan Yanık, YADES kapsamında hayata geçirilen çalışmalarla ilgili de bilgi paylaşımında bulundu.

YADES kapsamında 111 bin yaşlıya destek verildiğini belirten Bakan Yanık, YADES'i 65 yaş üstü vatandaşlarımızın korunması, desteklenmesi, evde bakımlarının yapılması ve psikososyal destek sağlanması amacıyla 2016 yılından bu yana sürdürdüklerini ifade ederek, "Yaşlılarımızın yaşamlarını kendi evlerinde, ailelerinin yanında sürdürebilmeleri için yerel yönetimlerin evde bakım ve gündüz bakım hizmetleri projelerini destekliyoruz. Yaşlanma konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan YADES projelerine maddi destek sağlıyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar 31 belediyeye 55 YADES projesi için toplam 36 milyon TL finansman desteği sağladık. 76 bin 497 hanede 111 bin 559 yaşlımıza ulaşarak evde bakım, psiko-sosyal destek ve kültürel faaliyet hizmetleri sunduk" diye konuştu.

6 PROJEYE DAHA DESTEK VERECEĞİZ

Bakan Yanık, "YADES'i ülke geneline yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğine dikkat çekerek, YADESin kapsamını genişleterek Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Osmaniye illerinden 6 projeye daha destek vereceğiz. Yeni yürütülecek projeler için 3 milyon TL kaynak aktarımı yapacağız. Böylelikle belediyeler tarafından yürütülecek 61 YADES Projesine aktardığımız kaynak tutarı toplamda 39 milyon iraya ulaşacak" dedi.



Bu yıl aktarılacak ödenekle birlikte Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Osmaniye illerinden 6 belediyenin YADES Projeleri destekleneceği kaydedildi.