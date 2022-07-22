Bakan Yanık'tan devlet korumasındaki gençlerin YKS başarısına destek sözü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakım ve koruması altında bulunan gençlerden Manisa’dan Recep Can YKS’de sözel alanda Türkiye sıralamasında 323’üncü, Amasya’dan Mevlüt Enes Türkoğlu sayısal alanda 6.457’nci oldu. ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençler 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarılarıyla dikkati çekti. 3 milyonun üstünde adayın katıldığı YKS’de devlet korumasındaki iki gençten biri sözel puan türünde Türkiye 323’üncüsü, diğeri sayısal alanda 6.457’nci oldu.

Bakan Derya Yanık, başarılarıyla gurur duyulan gençleri üniversite öğrenimleri boyunca destekleyeceklerini açıkladı.

Manisa’dan Recep Can sözel alanda 494.09 puanla Türkiye 323’üncüsü olurken, Amasya’dan Mevlüt Enes Türkoğlu sayısal alanda 520.53 puanla 6.457'nci sıraya yerleştiğini duyuran Bakan Yanık, sınav sonuçlarına göre Sözel puan türünde 22, Eşit Ağırlıklı puan türünde 5, Sayısalda ise 4 genç ilk 100 bin arasında yer aldığını söyledi.

Dil puan türünde gençlerden 7’si 300 puanı geçmeyi başardığını belirten Bakan Yanık, “Öğrenimleri boyunca gençlerimizin yanındayız” dedi.

Gençlerin geleceklerini şekillendirecek bölümleri seçme heyecanı yaşadıklarına işaret eden Bakan Yanık, "Gençlerimize Bakanlığımızca çeşitli destekler sağlamaktayız. Rehberlik ve danışmanlık hizmetimizin yanı sıra giyim, yemek, ulaşım gibi giderlerini karşılıyoruz. Tercih eden gençlerimizin tamamı KYK yurtları kontenjanından ücretsiz yararlanmaktadır. Ayrıca mezuniyetlerinden sonra kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenimlerine uygun kadrolarda istihdam edilmelerini sağlıyoruz. Öğrencilerimizin öğrenimlerine devam edecekleri illerde onlar için danışman görevlendireceğiz. Öğrenimleri boyunca gençlerimizin yanındayız" mesajı verdi.