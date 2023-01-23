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Bakan Yanık: İlk veriler elimizde, paylaşacağız

GÜNDEM 23.01.2023, 17:14
Bakan Yanık: İlk veriler elimizde, paylaşacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, saha çalışması ve analizleri tamamlanan Türkiye Aile Yapısı Araştırması ileri analizlerinin yılın ilk yarısında tamamlanacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Kadim Doğrular Işığında Yenilikçi Aile Politikaları Çalıştayı"na katıldı. Bakan Yanık, Çalıştay’da yaptığı konuşmada, Bakanlığın aileye dönük, doğrudan aileyi temel alan, aile odaklı çalışmalarının olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ "

Bakanlığın Türkiye Aile Yapısı Araştırması çalışmasından bahseden Bakan Yanık, "Geçtiğimiz yıl itibarıyla çalışmanın saha aşaması bitti ve şu anda genel analizlerini tamamladık. İleri analizlerini de inşallah 2023'ün ilk yarısında bitirmeyi arzu ediyoruz." dedi.

Bakan Yanık, araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını, sosyal politika başlıkları itibarıyla da çalışacaklarını dile getirerek, "İlk veriler de elimize geldi. Türkiye Aile Yapısı Araştırması bizim için çok önemli. Çünkü 5 yılda bir Türkiye toplumunun demografisini ve alışkanlıklarını kıyaslama imkanı buluyoruz. 2006, 2011, 2016 sonuçlarını biz göreve gelir gelmez bir rapor halinde çalışmıştık. 2021'i şimdi tekrar heyecanla çalışıyoruz. Muhakkak sizlerle de tamamlandıktan sonra paylaşacağım." şeklinde konuştu.

Bakan Derya Yanık, geçen yıl Türkiye Ergen Profili Araştırması'na başladıklarını anımsatarak, Türkiye Üniversite Gençliği Profili Araştırması'nın da özellikle bağımlılıkla mücadelede çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Ailelerin hangi problemleri çözemediğini belirlemek için Boşanma Sebepleri Araştırması da yaptıklarını, geçen yıl başladıkları, bu yıl da devam eden "Çocuk Profili" ve "Yaşlı Profili" araştırmalarının da önemli olduğunu dile getiren Yanık, akran zorbalığı meselesini ciddiye aldıklarını ve bu konu hakkında da çalışmaya başladıklarını bildirdi.

Ülke nüfusunun yaşlandığına işaret eden Yanık, "Bizim bu süreci de yönetmemiz lazım. Yani aktif yaşlanma, o yaşlılık sürecinin sağlıklı ve verimli bir biçimde tamamlanması ama aynı zamanda 22 milyon, 23 milyon çocuğun bir 10 yıl sonra yaşlılığın sosyal sonuçlarını görmeye başladığımızda onlara nasıl davranacağını, nasıl merhamet göstereceğini, nasıl sahip çıkacağını da şimdiden çalışmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ŞU ANA KADAR 95 BİNE YAKIN DANIŞMANLIK HİZMETİ VERMİŞİZ"

Yanık, 4 yılda bir Kadına Yönelik Şiddet Araştırmasının yapıldığını belirterek, 2024'te bu araştırmanın tekrar yapılacağını söyledi.

İlgili bakanlıkların zaman zaman kendi görev alanı içerisinde veya etkileşim halinde aileye yönelik çalışmalar sürdürdüğünü dile getiren Yanık, aile temelli olmak üzere insanı güçlü kılmak için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Bakan Yanık, 95 bine yakın aile danışmanlığı hizmeti verdiklerini, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ASDEP personeli olmak üzere 15 bine yakın personelle ulusal hane ziyaretini bir kampanya halinde sürdürdüklerini anlattı.

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