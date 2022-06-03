Bakan Yanık: Eğitim odaklı sosyal yardımlara devam edeceğiz

Eğitime erişimin artımına yönelik yürütülen en büyük yardım programlarından birisi 'Şartlı Eğitim Yardımı' olduğuna dikkati çeken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Eğitim odaklı sosyal yardımlarla çocukların eğitimli bireyler olarak yetişmelerini sağlıyoruz" dedi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eğitim odaklı sosyal yardımlarla çocukların eğitimli bireyler olarak yetişmelerini desteklediklerini belirterek, Türkiye'de Lise Devam Oranının Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin (Şartlı Eğitim Yardımı) Etkisinin Güçlendirilmesi Projesi ile lise döneminde okulu erken bırakma riskleri üzerinde doğrudan veya dolaylı etkisi olan faktörleri gözlemleyeceklerini aiçıkladı.

Akademik araştırmalar ile riskleri ve yol haritasını belirleyeceklerini kaydeden Bakan Yanık, çocukların lise eğitimlerini almaları yönünde destekleri artıracaklarını söyledi.

Sosyal yardım alanında hayat geçirilen reformlarla vatandaş odaklı hizmette çok büyük adımların atıldığını bildiren Bakan Yanık, sSosyal politikalarımızı, sosyal hizmetlerimizi ve sosyal yardımlarımızı birlikte yürüterek hane refahının sağlanmasında bütüncül bir bakış açısı sunuyoruz ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, Avrupa Birliği ile birlikte Türkiye'de Lise Devam Oranının Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin (Şartlı Eğitim Yardımı) Etkisinin Güçlendirilmesi Projesinin önemine dikkat çekti.

HER YIL 2 MİLYON ÖĞRENCİYE 'ŞEY' DESTEĞİ

Her yıl düzenli eğitime devam etmesi şartıyla 2 milyonun üzerinde çocuk için ŞEY desteğinde bulunduklarını ifade eden Bakan Yanık, ailelere eğitim çağındaki çocuklarını düzenli okula göndermeleri koşuluyla düzenli ödemeler geçekleştirdiklerini anlattı. ŞEY kapsamında 2021 yılında 2 milyonun üzerinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi için destek sağladıklarını ifade eden Yanık, "Programdan faydalanan çocukların yaklaşık yarısını kız çocukları oluşturmakla birlikte, programdan faydalanan kız çocuklarının okula devam oranının ise yaklaşık yüzde 95,5 olması bizim için oldukça kıymetli" dedi.

Şartlı Eğitim Yardımını, maddi imkânsızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere, çocuklarının okula devam etmeleri şartıyla sunduklarını belirten Bakan Yanık, detayları şu şekilde paylaştı:

İlköğretime devam eden erkek öğrencilere aylık 55 TL, kız öğrencilere 60 TL, ortaöğretime devam eden erkek öğrencilere aylık 70, kız öğrenciler için de 90 TL tutarında nakdi destek sunuyoruz. Bununla birlikte Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında da yabancı uyruklu çocukların eğitimlerine devam etmesini sağlıyoruz. Bu kapsamda Ana sınıfı ile 8nci sınıf arası öğrenim gören kız öğrencilere aylık 60 TL, erkek öğrencilere 55 TL tutarında destek veriyoruz. Lisede eğitim gören kız öğrencilere aylık 90 TL, erkek öğrencilere 70 TL tutarında nakdi yardımda bulunuyoruz.