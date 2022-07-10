Bakan Yanık duyurdu... Selden etkilenenlere 3 bin TL nakit destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul’da meydana yoğun yağışlarda evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşlara ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapacaklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3.000 TL nakdi yardım yapacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Yanık paylaşımında, hanelerin nihai zararlarının tespitinden sonra bakanlık olarak hane desteklerimizi devam ettirerek vatandaşların yaralarını saracaklarını belirterek, "Afetten etkilenen bölgelerde oluşturduğumuz kriz merkezlerimiz aralıksız çalışıyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/deryayanikashb/status/1546093875483254784