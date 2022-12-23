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Bakan Yanık: Çocuklu hanelere 1,6 milyar liralık ilave destek sağlandı

GÜNDEM 23.12.2022, 10:18
Bakan Yanık: Çocuklu hanelere 1,6 milyar liralık ilave destek sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen Çocuk Desteği'nde hanelere toplam 1,6 milyar TL destek verdiklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar 2,8 milyon tekil haneye toplam 9,2 milyar TL destek verdiklerini açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Temmuz ayında başlayan ödemelerin her ay düzenli bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını belirtti.
 
Programının ilk ödeme döneminde 831 bini aşkın haneye 427,9 milyon TL ödeme yaptıklarını belirten Bakan Yanık,  "Bir sonraki ödeme dönemimizde 1,6 milyon hanemize 883 milyon TL tutarında destek verirken, ödeme tutarını 850 TL-1.250 TL olarak artırdığımız desteğimizde 2 milyondan fazla hanemize 1 milyar TLyi aşan tutarda ödeme yaptık. Son olarak Aralık ayı içerisinde 2,8 milyon haneye 3,6 milyar TL destek verdik" dedi.
  ÇOCUKLU HANELERE İLAVE DESTEK SAĞLANIYOR

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen Çocuk Desteği ile hanelerin çocukları için harcayacakları giderleri azaltmayı amaçladıklarını belirten Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programında hanelere her ay ödeme gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Bunun yanı sıra Çocuk Desteğimiz ile 350 TL -650 TL arasında hanelerimize ilave ödeme yapıyoruz. Bu kapsamda hanelerimize Aralık ayına ilişkin 862 milyon TL destek sağladık. Böylece bugüne kadar Türkiye Aile Destek Programımızdaki Çocuk Desteği ile hanelerimize toplam 1,6 milyar TL ilave destek verdik" diye konuştu.
  DESTEĞE BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Bakan Yanık, "Kapsamını genişleterek, bütçesini 40 milyar TLye çıkardığımız desteğimize başvurular e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla devam ediyor" dedi.
 
Bakan Yanık, söz konusu destek programından yararlanma şartlarını ise şöyle özetledi:

"Başvuru sonrası gerçekleştirilen inceleme neticesinde program özelinde belirlenen genel şartları taşımaları hanede kişi başına düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3ünün altında olduğunun tespiti ve bağlı bulunan SYDV Mütevelli Heyetinin de uygun bulması sonrasında vatandaşlarımız bu yardımından faydalanabilecek."

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