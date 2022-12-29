Bakan Yanık: 'Aile Destek' ödemeleri öne çekildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerinin öne çekildiğini duyurarak, bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yanık paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe (bugün) hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 3 milyon haneye 2.9 milyar TL, "Çocuk Desteği Bileşeni" kapsamında ise 2.2 milyon haneye 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon haneye 3.8 milyar TL tutarında ödeme yapılacağını belirten Bakan Yanık, paylaşımında şunları kaydetti:

"Böylece Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında yıl sonuna kadar 3 milyon tekil hanemize aktardığımız toplam destek tutarı 13 milyar TL’yi aşmış olacak. Ayrıca yıl sonuna kadar Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında çocuk bileşeni ile toplam 5.6 milyon çocuğumuz için 2.6 milyar TL ödeme gerçekleştirmiş olacağız."

https://twitter.com/deryayanikashb/status/1608339678545035266