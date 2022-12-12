Bakan Yanık: 8 psikososyal destek ekibi Antalya'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kumluca ve Finike'de yaşanan selin ardından 28 personelden oluşan 8 psikososyal destek ekibiyle Antalya'da sahada olduklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde selden etkilenenlere 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Bakan Yanık, paylaşımında, "28 personelden oluşan 8 psikososyal destek ekibiyle sahadayız." bilgisini veren Yanık, bölgeye ayrıca bir de mobil SHM (Sosyal Hizmet Merkezi) yönlendirdik. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/deryayanikashb/status/1602298908142718977