Bakan Yanık: 78 çocuk ailelere teslim edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 526 depremzede çocuktan 78'ini ailelerine teslim ettiklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, depremzede çocuklara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sisteme kayıtlı 526 depremzede çocuğun bulunduğunu belirterek, "Bunlardan 78'ini ailelerine teslim ettik. 335 çocuğumuz hastanelerde takip ediliyor, 113 çocuğumuz da bizim kurum bakımımızda" dedi. Takip edilen çocuklardan 303'ünün kimliğinin bilindiğini belirten Bakan Yanık, "Dolayısıyla süreç içinde aileleri varsa teslim edilecek yoksa kurum bakımında devam edecekler. Kimliği bilinmeyen 223 çocuğumuz var. Bu çocuklarımızın da kimliğini ve ailelerini tespit ettikten sonra inşallah onları da varsa ailelerine verecek yoksa kurum bakımımıza alacağız" dedi.

Türk milletinin şefkat toplumu olduğunun bu afet döneminde de kendini gösterdiğini dile getiren Bakan Yanık, "Bizim milletimiz, böyle zamanlarda büyük bir dayanışma toplumuna dönüşüyor. Çocuklarımızla alakalı da çok fazla destek talebi, koruma, bakım, gözetim talebi var" diye konuştu.

"Bizim yaralanma söz konusu değilse doğrudan doğruya kuruluşlarımıza aldığımız çocuklarımız var, hastanelerde takip ettiğimiz çocuklarımız var ve artık yavaş yavaş şükürler olsun ki aileleriyle eşleştirip teslim ettiğimiz çocuklarımız var" diyen Bakan Yanık, "Bu anlamda lütfen milletimiz müsterih olsun, çok yakından, Sağlık Bakanlığımızla, emniyet ve Bakanlığımız koordineli bir biçimde sağlık kuruluşlarında olan çocuklarımızla ilgili kimlik bilgileri varsa sisteme kayıt edilmesi, bilinmiyorsa çok küçükse ya da kendini ifade edemeyecek durumda olan çocuklarımız varsa bunların fotoğraflarının, ayırıcı ve tanıtıcı özelliklerinin sisteme kayıt edilmesiyle takip ediyoruz" dedi.

"DEPREMZEDE ÇOCUKLARIMIZI, KORUYUCU AİLE OLMAK İSTEYEN AİLELERİMİZE VEREMİYORUZ"

Bakan Yanık, bir başka konunun ise koruyucu ailelik için destek başvuruları olduğunu dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Bizi çok etkileyen destek başvuruları var, ama şu anda depremzede çocuklarımızı, bu akut başvuran, koruyucu aile olmak isteyen yahut dönemsel olarak çocuklarımıza bakmak isteyen ailelerimize veremiyoruz. Neden, bunu özellikle açıklamak isterim. Çünkü, bu çocuklar travmatize olmuş çocuklar. Dolayısıyla eğer kendi aile yakınlarının, tanıdıklarının, alışık oldukları ortamın içinde olmayacaklarsa tercihimiz çocuklarımızın bizim uzman personelimizle beraber olması yönünde. Koruyucu ailelik önemli bir süreç ve koruyucu aile olmak isteyen kişilerin de belli bir izleme değerlendirme dönemleri var. Dolayısıyla, depremin akabindeki başvuruları, izleme değerlendirme yapmadan, ne kadar iyi niyetli ve istekli olurlarsa olsunlar çocuklarımızı teslim etmemiz mümkün değil. Bu konuda milletimizin bizi anlayışla karşılamasını özellikle istirham ediyorum, çünkü çocuklarımız kıymetli" diye konuştu.

Bakan Yanık, evlat edindirme kararlarının da mahkeme tarafından verildiğini anımsatarak, "Bu yasal olarak da mümkün değil. Bu çocukların ailelerinin tespitine ilişkin süreç devam ettiğinden, evlat edindirme gibi hukuksal bir işlemin yapılması zaten mümkün değil" dedi.