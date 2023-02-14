Bakan Yanık: 250 bini aşkın vatandaşa psikososyal destek sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrasında depremin ilk gününden itibaren sahada vatandaşların yanında yer alan psikososyal destek ekiplerinin çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetlerinin bakanlık koordinasyonunda yürütüldüğüne dikkati çekerek, bu kapsamda depremden etkilenen illerimizde şu ana kadar 3 bin 234 persoenlle 256 bin 605 vatandaşa psikososyal destek sağlandığını söyledi.

Bakanlığın, afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetleri sunma konusunda ana çözüm ortağı olduğunu kaydeden Bakan Yanık, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetleri Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülüyor. Çalışmalarımızı TAMP'ta yer alan destek çözüm ortağı paydaş kurum ve kuruluşları koordine ederek iş birliği içinde sürdürüyoruz. dedi.

BAŞVURULAR AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE İLETİLECEK

Bakan Yanık, psikososyal destek alanında ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde olduklarını bildirerek, psikososyal destek alanında iş birliği yapmak isteyen ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının başvurularını, dilekçeyle birlikte başvuru formu ve görevlendirilecek ekip listelerinin doldurularak Bakanlığın Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ait [email protected] mail adresine iletilmesi gerektiğini ifade etti