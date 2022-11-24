Bakan Yanık: "1 milyon TL kaynak aktardık"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Düzce için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na toplam 1 milyon TL kaynak aktarıldığını duyurdu.DÜZCE (İGFA) - Düzce, Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrasında hasar tespitlerinin ardından konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımda, "Yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Düzce’de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelerdeki tespit çalışmaları tamamlanana kadar ilk etapta temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na toplam 1 milyon TL kaynak aktardık" dedi.

https://twitter.com/deryayanikashb/status/1595770675901485056