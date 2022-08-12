Bakan Varank'tan Sakarya'ya tam not

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Büyükşehir Belediyesi'nin tarımda vizyon projesi Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'ni inceledi. Bakan Varank, bu örnekleri Türkiye'de yaygınlaştırmak istedikelrini söyledi.SAKARYA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Marmara'da ve Türkiye'de seracılık alanında örnek olan Büyükşehir Belediyesi'nin Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'ni ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarete Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Milletvekilleri Kenan Sofuoğlu, Recep Uncuoğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve tarımsal üretim paydaşları ile basın mensupları katıldı.

Tesiste konuşan Bakan Varank, hayata geçirilen bu tesisin Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi ve seracılık yapmak isteyen girişimcileri teknik destek ve bilgi için buraya davet etti. Süs bitkisi ve sebze üretimi için bir üs olacak merkezde seracılık alanında en iyi uygulama tekniklerini gördüklerini belirten Bakan Varank, genel olarak çok başarılı bir işin hayata geçirildiğini ifade etti.

Başkan Yüce ise 20 Haziran'da üretime başlayıp 250 ton hasat yaptıklarını ifade ederek bu merkezde Türkiye için model olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Topraksız, jeotermal ısıtmalı seracılık alanında üreticiyi ve vatandaşı son teknolojinin kullanıldığı teknikler hakkında bilgilendireceklerini belirten Yüce, "Sakarya'yı üreten, tarımsal üretime güçlü şekilde destek veren bir şehir yapmak istiyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise merkezin her yönüyle çok başarılı bir iş olduğunu vurguladı.

Özellikle süs bitkileri alanında ciddi bir altyapı kurduklarını anlatan Varank, "Bu tesis Türkiye'de daha önce bitki kültürüyle üretilmeyen bitkileri üretmeye başladı. Kalkınma Ajansı ve Büyükşehir Belediyesi ile tesis edilen serayı ziyaret ediyoruz. Burası bir Sera Mükemmeliyet Merkezi. Domates üreten, seracılığın en iyi uygulama örneklerinin de sektöre ve vatandaşlara öğretileceği bir merkez. 27 dekar kapalı alana sahip, yer altındaki sıcak suyu kullanarak tam otomasyonlu ısıtma yapıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bir seranın neresinde var dendiğinde cevap veriyoruz. 3 hafta önce başka bir merkezde hasada katıldım. Bir milletvekili sordu neden katılıyor diye. Türkiye'de yerel kalkınmadan sorumlu olan bakanlık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'dır. Bu işin eğitimini verecek bir tesis kuruldu. Gerçekten arkadaşlarımız çok başarılı bir iş yaptılar. Buradan her gün bir TIR domatesi çıkıyor, 20 tona yakın. En son teknolojilerle donatılmış, ısı ihtiyacını yeraltındaki termallerden karşılıyor" diye konuştu.

"SAKARYA TARIMDA CİDDİ ADIMLAR ATTI"

Sakarya'nın seracılık merkezi ve diğer projelerle tarımda ciddi bir atılım yaptığını kaydeden Bakan Varank, "Marmara'da seracılıkla ilgili iş yapmak isteyen kim varsa gelsinler ve Büyükşehir Belediye'mizin serasını görsünler, teknik destek alsınlar. Biz Sakarya'nın potansiyeline inanıyoruz. Sanayide muhteşem bir ivme yakaladı Sakarya. Doğasıyla muhtelem bir turizm şehri bu şehir. Aynı zamanda tarımda da ciddi atılımlar yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak gerek merkez teşkilatlarımızla, gerekse de yereldeki kalkınma ajanslarımızla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu projede emeği geçen Büyükşehir Belediyemize ve diğer paydaşlara çok teşekkür ediyorum. Sakarya'da böyle güzel ürünleri yetiştirdiğiniz için sizi tebrik ediyorum" dedi.

Bakan Varank, tesisteki tüm üretim aşamalarını inceleyerek hasat edilen ürünleri kontrol etti.

Ürünlerin yüksek kaliteye sahip olduğu yönünde görüş bildiren Varank, Başkan Yüce ve tesis çalışanlarıyla fotoğraf çekildi.