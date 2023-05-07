Bakan Varank'tan Bursa'da medya buluşması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa basını ile Çelik Palas Hotel'de düzenlenen programda bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa basını ile düzenlenen programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Davut Gürkan da katıldı.

BURSA'NIN POTANSİYELİNİ DAHA İLERİ NOKTAYA TAŞIYACAĞIZ

Sohbet havasında gerçekleşen kahvaltılı buluşmada, Bursa özelinde bir ekip çalışması ile Bursalıların takdiri ile kendini mecliste temsil edecek temsilcileri karar vererek Bursa'da hizmet etmek istediklerini söyleyen Bakan Varank, "21 yılda Bursa'yı getirdiğimiz nokta ortadır. Adaletten ulaşıma, sanayiden eğitime kadar çok büyük hizmetler yaptık. Bursa'nın aldığı destekler toplamı 200 milyara ulaşmış durumdadır. Bu şehrin medyası, sivil toplum kuruluşları gibi pek çok oluşum ile bir araya gelmeye çalışacağız. Bunun garantisini veriyoruz." diye konuştu.

Bakanlık olarak her zaman sanayinin ve üreticinin yanında olduklarını belirten Bakan Varank, "Onların Türkiye'nin geleceğine dair öngörülerini dinledim. Aynı anlayış inşallah önümüzdeki dönemde de farklı bir sinerji ile sürdürmek istiyoruz. Bu şehrin potansiyelini çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız. Bursa'ya kazandırdığımız yatırımların bu şehre neler kattığını çok iyi biliyorsunuz. Yerli otomobiliniz sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin gündemindedir. Biz sanayicilerimizle Bursa'ya ve Türkiye'yi ileriye taşıyacak projeleri geleceğe taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Bakan Varank’ın ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş söz aldı.

Kentsel dönüşüme vurgu yapan Başkan Aktaş, "Çok kolay gerçekleşmiyor ancak bu kavramı literatüre Sayın Cumhurbaşkanımız soktu. Şehirlerimiz eskiyor, çalışmalar yapılması lazım. Biz dönüşüme niyetlenince protestolar organize edildi. Yüzde 50’yi devletin desteklemesi büyük bir teşvik olacaktır. Seçim öncesi olmasına rağmen Bursa’da bir çok noktada yıkımlar sürüyor" dedi.