Bakan Varank'tan araştırmacı ve girişimcilere açık çağrı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, araştırmacı ve girişimcilere çağrıda bulunarak "Avrupa Birliği Ufuk Avrupa ve Dijital Avrupa programları"nın önemli finansman imkanları sunduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dijital Sağlık ve Biyoinformatik Derneği (DSBD) tarafından düzenlenen Dijitalist Kongresi’ne katıldı.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada yeni teknolojiler ve bu teknolojilerin hızla yaygınlaşmasının, tedavi yöntemlerine de benzersiz yenilikler getirdiğini kaydetti.

Araştırmacı ve girişimcilere çağrıda bulunan Bakan Varank, “Avrupa Birliği Ufuk Avrupa ve Dijital Avrupa programları önemli finansman imkanları sunuyor. Alanındaki en iyi araştırmacı ve kurumlarla iş birliği yaparak; geleceğin teknolojilerine yön verecek projelerde sizler de yer alabilirsiniz. Lütfen buralara başvurun“ dedi.

https://youtu.be/YGFhqq2g_lE

Özellikle mobil iletişim teknolojileri, giyilebilir elektronikler, biyosensörler, IOT ve robotlar sayesinde sağlıkta büyük bir dönüşüme hep birlikte şahit olduklarına dikkati çeken Bakan Varank, teknolojinin hızlı gelişimi; veriye dayanan ve teknolojiyi odağına alan;öngörücü, önleyici, kişiselleşmiş ve katılımcı sağlık çözüm ve sistemlerinin gelişmesine daha fazla imkân sağladığını söyledi.

Programda, Dijital Sağlık ve Biyoinformatik Derneği Başkanı Ahmet İlker Tekkeşin de bir konuşma yaptı.

Bakan Varank, Dijitalist Kongresi kapsamında düzenlenen Sağlıkta Dijital Dönüşümün en iyilerinin yer aldığı DijiBest Yarışması jüri üyelerinin teşekkür plaketlerini takdim etti.