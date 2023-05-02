Bakan Varank: Sıkıyorsa..!

Karadeniz Gazı'nın devreye girmesiyle doğal gazın 1 aylık süre ile ücretsiz olmasıyla birlikte, "Bu faturanız Devlet tarafından karşılanmıştır" yazılı faturalar evlere ulaşmaya başladı. Faturayı paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Sıkıyorsa iptal ettirmek için Anayasa mahkemesine başvursanıza" paylaşımı geldi.BURSA (İGFA) - Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle karaya ulaştırılması sonrasında burada yapılan coşkulu törende vatandaşlara müjdeler de vermişti.

Doğalgazın en kısa sürede evlere ulaşacağının altını çizen Erdoğan, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili ilk faturalar '0 TL' olarak evlere ulaşmaya başladı. Söz konusu faturalar sosyal medyada gündem konusu oldu.

Bunun üzerine bir paylaşım da Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve aynı zamanda 28. Dönem Bursa 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Varank'tan geldi.

"SIKIYORSA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURSANIZA"

Konuya ilişkin bir paylaşım da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

Bakan Varank, söz konusu faturayı sosyal medya hesabından paylaşarak Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek, "Hadi sıkıyorsa ucube dediğiniz cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu kararnamesini iptal ettirmek için de Anayasa mahkemesine başvursanıza..." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/varank/status/1653413832906121216