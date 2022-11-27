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Bakan Varank: İstihdam sağlayanın en büyük destekçisiyiz
GÜNDEM 27.11.2022, 17:05
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Togg dışındaki araç yatırımlarına destek vermiyorsunuz' iddiaları hakkında açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Togg dışındaki araç yatırımlarına destek vermiyorsunuz" iddialarına cevap verdi.
Bakan Varank sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşımında, "Togg dışındaki araç yatırımlarına destek vermiyorsunuz" yalanına sarılanlara cevabını kanıtlarıyla verdik. Yatırım yapan, üreten, vatandaşımıza istihdam sağlayan kim varsa, en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Bakan Varank, TBMM'deki Bütçe Komisyonu'ndaki sunumundan kesit videoyu yayımladı.
https://twitter.com/varank/status/1596827425383407616
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