Bakan Varank Erzurum'da toplu açılışta

Erzurum'da toplu açılış ve imza törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kentteki 18 projenin imza ve açılış törenlerini de gerçekleştirdi.ERZURUM (İGFA) - Erzurum'daki İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Toplu Açılış ve İmza Töreni”nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya’da, Diyarbakır’da ve Van’da ateşledikleri bilim ve teknoloji meşalesini Erzurum’a taşıyacaklarına işaret etti.

Avrupa'nın kendi alanında en büyük teleskobuna sahip olan Doğu Anadolu Gözlemevi'ni Erzurum'da kurduklarını hatırlatarak, teleskobun aynalarının yerleştirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Varank, Bakanlık olarak kente kazandırdıkları ve şehrin üretim, istihdam, ihracatına önemli katkılar sunan projelerin açılışını yapacaklarını ve yenilerini başlatmak üzere imzaları atacaklarını dile getiren Varank, akşam da tüm gökyüzü ve uzay meraklılarıyla Erzurum’da ilk kez düzenledikleri Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde bir araya geleceklerini anlattı.

ANADOLU'NUN ÇATISINDAN GÖKYÜZÜNÜ İZLEYECEĞİZ

"Anadolu’nun çatısından hep birlikte gökyüzünü izleyeceğiz" diyen Bakan Varank, "Böylece, bir yandan şehrimizin ekonomik kalkınmasını hızlandırırken diğer yandan da gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturacak, bu kalkınma sürecini daim kılacağız. Zaten biliyorsunuz, Avrupa'nın kendi alanında en büyük teleskobuna sahip olan Doğu Anadolu Gözlemevi'ni Erzurum'da kurduk. Şu anda teleskobun aynalarının yerleştirme çalışmaları devam ediyor. Dünya çapında ses getirecek uzay keşiflerine belki de Erzurum'dan imza atacağız. Biz Erzurum’u güzel ülkemizin mihenk taşlarından biri olarak görüyoruz. Erzurum güçlü olduğunda, Erzurumlu refah içinde olduğunda Türkiye’nin selamete ulaşacağını biliyoruz. Bu sebeple, Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu şehre yatırım yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na sunulan 2022 yılı projelerinin değerlendirme sürecini tamamladıklarını ve kentte de bütçeleri toplamı 8,3 milyon lirayı aşan 3 projeyi destekleyeceklerini bildiren Bakan Varank, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 'Gülümseyen Yüzler için Üretim ve İstihdam', Şenkaya Belediyesinin 'Süt Toplama' ve Hınıs Belediyesinin 'Mandıra' projelerini, bu yıl destekleyeceklerini kaydetti.

Varank bu projelerle de ildeki hayvancılık potansiyelini harekete geçireceklerine dikkati çekerek, ayrıca engelli vatandaşların sosyal hayata katılımını da destekleyeceklerini belirtti.

Kuzey Doğu Kalkınma Ajansı aracılığıyla, turizm ve imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar için yeni bir destek programı tasarladıklarını dile getiren Varank, bu kapsamda Erzurum, Erzincan ve Bayburt’taki firmaların yatırımlarına 3 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği vereceklerini söyledi.

Bakan Varank, daha önce zemininde sorun yaşanan Organize Sanayi Bölgesi'nin taşınacağı yeni alanda 15 Ağustos'u geçmemek kaydıyla firmalara yer tahsisi yapacaklarını ve burada sadece bir firmanın 5 bin kişiye istihdam sağlayacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından ilgili kurumlar arasında projelerin imzaları atıldı, kurdele kesilerek toplu açılış yapıldı.

Programda, protokole maske dağıtıldı.

Bakan Varank, Erzurum programı kapsamında Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini de ziyaret ederek, kentteki çalışmalar ve projeler konusunda Vali Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den bilgi aldı.